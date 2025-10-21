Cinéma Laruns CHIEN 51 Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns CHIEN 51 Rue de la Gare Laruns mardi 21 octobre 2025.

Cinéma Laruns CHIEN 51

Rue de la Gare CInéma Louis Louvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

1h 46min | Policier, Science Fiction, Thriller

De Cédric Jimenez | Par Cédric Jimenez, Olivier Demangel

Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel

Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l’enquête. .

Rue de la Gare CInéma Louis Louvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns CHIEN 51

German : Cinéma Laruns CHIEN 51

Italiano :

Espanol : Cinéma Laruns CHIEN 51

L’événement Cinéma Laruns CHIEN 51 Laruns a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées