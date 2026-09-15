Cinéma Laruns : Chien bleu et autres belles histoires Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : Chien bleu et autres belles histoires

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

0h 33min | Animation, Famille

De Dominique Pochat, Jean-Christophe Ribot, Benoît Laborde

Il était une fois une petite oie à la recherche d’une chaussette verte, un ourson qui avait trouvé un bonnet, un étrange chien au pelage bleu, deux voisins lapins fâchés… et une lérote qui rêvait de neige plutôt que d’hiberner.

Ouvrez la malle aux trésors de l’école des loisirs et découvrez Chien Bleu et quatre autres histoires comme vous ne les avez encore jamais vues ni entendues !

Programme :

– La Chaussette verte de Lisette

– Chien bleu

– Un ours à l’école

– La Brouille

– Clarissa et Septimus .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Chien bleu et autres belles histoires

L’événement Cinéma Laruns : Chien bleu et autres belles histoires Laruns a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées