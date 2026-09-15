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Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES Laruns

mercredi 16 septembre 2026 · Laruns

Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES Laruns

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue de la Gare
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base - plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

0h 33min | Animation, Famille
De Dominique Pochat, Jean-Christophe Ribot, Benoît Laborde

Il était une fois une petite oie à la recherche d’une chaussette verte, un ourson qui avait trouvé un bonnet, un étrange chien au pelage bleu, deux voisins lapins fâchés… et une lérote qui rêvait de neige plutôt que d’hiberner.

Ouvrez la malle aux trésors de l’école des loisirs et découvrez Chien Bleu et quatre autres histoires comme vous ne les avez encore jamais vues ni entendues !   .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES

L’événement Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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