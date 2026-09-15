Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES Laruns
mercredi 23 septembre 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES
Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
0h 33min | Animation, Famille
De Dominique Pochat, Jean-Christophe Ribot, Benoît Laborde
Il était une fois une petite oie à la recherche d’une chaussette verte, un ourson qui avait trouvé un bonnet, un étrange chien au pelage bleu, deux voisins lapins fâchés… et une lérote qui rêvait de neige plutôt que d’hiberner.
Ouvrez la malle aux trésors de l’école des loisirs et découvrez Chien Bleu et quatre autres histoires comme vous ne les avez encore jamais vues ni entendues ! .
Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES
L’événement Cinéma Laruns : CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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