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Cinéma Laruns : Dégel Rue de la Gare Laruns

mardi 22 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns : Dégel Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
CInéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Laruns

Cinéma Laruns : Dégel

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

1h 48min | Drame
De Manuela Martelli | Par Manuela Martelli
Avec Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, Maia Rae Domagala

Chili, 1992. Le pays reste marqué par des années de dictature. Alors qu’elle est gardée par ses grands-parents dans leur hôtel en station de ski, Inès, 9 ans, se lie d’amitié avec Hanna, une jeune sportive venue d’Allemagne. Lorsque celle-ci disparaît sans laisser de trace, l’enfant cherche à comprendre…   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Dégel

L’événement Cinéma Laruns : Dégel Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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