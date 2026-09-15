Cinéma Laruns : Dégel Rue de la Gare Laruns
mardi 22 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : Dégel
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
1h 48min | Drame
De Manuela Martelli | Par Manuela Martelli
Avec Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, Maia Rae Domagala
Chili, 1992. Le pays reste marqué par des années de dictature. Alors qu’elle est gardée par ses grands-parents dans leur hôtel en station de ski, Inès, 9 ans, se lie d’amitié avec Hanna, une jeune sportive venue d’Allemagne. Lorsque celle-ci disparaît sans laisser de trace, l’enfant cherche à comprendre… .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : Dégel
L’événement Cinéma Laruns : Dégel Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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