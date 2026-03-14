Cinéma Laruns Edmond et Lucy la Forêt Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Edmond et Lucy la Forêt Rue de la Gare Laruns mercredi 25 mars 2026.
Cinéma Laruns Edmond et Lucy la Forêt
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
0h 45min | Animation, Famille
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt ! .
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Edmond et Lucy la Forêt
L’événement Cinéma Laruns Edmond et Lucy la Forêt Laruns a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées