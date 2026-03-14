Cinéma Laruns Edmond et Lucy la Forêt Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Edmond et Lucy la Forêt

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

0h 45min | Animation, Famille

La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt ! .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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L’événement Cinéma Laruns Edmond et Lucy la Forêt Laruns a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées