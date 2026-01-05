Cinéma Laruns Father Mother Sister Brother Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-22
2026-01-22

1h 51min | Comédie, Drame
De Jim Jarmusch | Par Jim Jarmusch
Avec Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik

Father Mother Sister Brother est un long-métrage de fiction en forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi des relations entre eux.   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

