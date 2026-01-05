Cinéma Laruns Father Mother Sister Brother Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Father Mother Sister Brother

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

1h 51min | Comédie, Drame

De Jim Jarmusch | Par Jim Jarmusch

Avec Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik

Father Mother Sister Brother est un long-métrage de fiction en forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi des relations entre eux. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

