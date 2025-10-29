Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE Laruns
Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE Laruns mercredi 29 octobre 2025.
Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE
Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
1h 38min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Ryan Crego | Par Ryan Crego, Melanie Wilson LaBracio
Avec Laila Lockhart Kraner, Lior Chabbat, Kristen Wiig
Titre original Gabby’s Dollhouse: The Movie
Gabby part pour une virée en voiture avec sa grand-mère Gigi vers la ville imaginaire de Chat Francisco. Mais lorsque sa précieuse maison de poupée tombe entre les mains de Véra, une femme excentrique dangereusement obsédée par les chats, Gabby va partir à l’aventure, cette fois dans le monde réel, afin de récupérer ses Gabby Chats et sauver leur maison avant qu’il ne soit trop tard.. .
Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
English : Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE
German : Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE
Italiano :
Espanol : Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE
L’événement Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE Laruns a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées