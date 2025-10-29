Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE Laruns

Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE Laruns mercredi 29 octobre 2025.

Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

1h 38min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Ryan Crego | Par Ryan Crego, Melanie Wilson LaBracio

Avec Laila Lockhart Kraner, Lior Chabbat, Kristen Wiig

Titre original Gabby’s Dollhouse: The Movie

Gabby part pour une virée en voiture avec sa grand-mère Gigi vers la ville imaginaire de Chat Francisco. Mais lorsque sa précieuse maison de poupée tombe entre les mains de Véra, une femme excentrique dangereusement obsédée par les chats, Gabby va partir à l’aventure, cette fois dans le monde réel, afin de récupérer ses Gabby Chats et sauver leur maison avant qu’il ne soit trop tard.. .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE

German : Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE

Italiano :

Espanol : Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE

L’événement Cinéma Laruns GABBY ET LA MAISON MAGIQUE Laruns a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées