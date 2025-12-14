Cinéma Laruns Gérald le conquérant Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Gérald le conquérant

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-22

Comédie 1h23

De Fabrice Eboué | Par Fabrice Eboué, Thomas Gaudin

Avec Fabrice Eboué, Logan Lefèbvre, Alexandra Roth

Il s’appelle Gérald. Son objectif redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie. Sa méthode bâtir le plus grand parc d’attractions du pays, à la gloire de Guillaume le conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin… Retenez bien ce prénom, car il va marquer l’Histoire ! .

