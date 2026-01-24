Cinéma Laruns GREENLAND MIGRATION Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns GREENLAND MIGRATION

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

1h 39min | Action, Thriller

De Ric Roman Waugh | Par Chris Sparling, Mitchell LaFortune

Avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis

Titre original Greenland 2: Migration

Après l’impact dévastateur d’une comète qui a réduit la Terre en ruines, la famille Garrity doit quitter la sécurité de son bunker au Groenland. Commence alors un périple pour leur survie et l’avenir de l’Humanité à travers un monde dévasté à la recherche d’un nouveau foyer. .

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

