Cinéma Laruns Heidi et le lynx des montagnes Rue de la Gare Laruns

1h 19min | Animation, Aventure, Famille

De Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi | Par Rob Sprackling

Avec Lilly Graffam, Martin Spinhayer, Tom Zahner

Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets ! À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant! .

