Cinéma Laruns : Histoire de la nuit Rue de la Gare Laruns
mardi 29 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : Histoire de la nuit
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
1h 54min | Drame, Thriller
De Léa Mysius | Par Léa Mysius
Avec Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon
Interdit – 12 ans avec avertissement
Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne. Alors que tout le monde prépare une soirée d’anniversaire surprise pour Nora, trois hommes rôdent autour de la maison et s’invitent à la fête, faisant surgir des secrets bien gardés… .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : Histoire de la nuit
L’événement Cinéma Laruns : Histoire de la nuit Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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