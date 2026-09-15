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Cinéma Laruns : Histoire de la nuit Rue de la Gare Laruns

mardi 29 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns : Histoire de la nuit Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
CInéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base - plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns : Histoire de la nuit

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

1h 54min | Drame, Thriller
De Léa Mysius | Par Léa Mysius
Avec Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon

Interdit – 12 ans avec avertissement
Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne. Alors que tout le monde prépare une soirée d’anniversaire surprise pour Nora, trois hommes rôdent autour de la maison et s’invitent à la fête, faisant surgir des secrets bien gardés…   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Histoire de la nuit

L’événement Cinéma Laruns : Histoire de la nuit Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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