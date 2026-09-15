Cinéma Laruns : Histoire de la nuit Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : Histoire de la nuit

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

1h 54min | Drame, Thriller

De Léa Mysius | Par Léa Mysius

Avec Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon

Interdit – 12 ans avec avertissement

Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne. Alors que tout le monde prépare une soirée d’anniversaire surprise pour Nora, trois hommes rôdent autour de la maison et s’invitent à la fête, faisant surgir des secrets bien gardés… .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Histoire de la nuit

L’événement Cinéma Laruns : Histoire de la nuit Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées