Cinéma Laruns James et la pêche géante Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
1h 20min | Animation, Aventure, Famille
Date de reprise 25 février 2026
De Henry Selick | Par Karey Kirkpatrick, Jonathan Roberts
Avec Paul Terrry, Paul Terrry, Susan Sarandon
à partir de 8 ans
A la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et Piquette, deux abominables megeres qui le reduisent en esclavage. Un soir, un mysterieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques. .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
