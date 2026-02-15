Cinéma Laruns James et la pêche géante Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns James et la pêche géante

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

1h 20min | Animation, Aventure, Famille

Date de reprise 25 février 2026

De Henry Selick | Par Karey Kirkpatrick, Jonathan Roberts

Avec Paul Terrry, Paul Terrry, Susan Sarandon

à partir de 8 ans

A la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et Piquette, deux abominables megeres qui le reduisent en esclavage. Un soir, un mysterieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma Laruns James et la pêche géante Laruns a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées