Cinéma Laruns John Wick Ballerina Laruns 26 juin 2025 20:30
Pyrénées-Atlantiques
Cinéma Laruns John Wick Ballerina Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-26 20:30:00
fin : 2025-06-26
Date(s) :
2025-06-26
2h 05min | Action, Thriller
De Len Wiseman | Par Shay Hatten
Avec Ana de Armas, Ian McShane, Anjelica Huston
Se déroulant pendant John Wick Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d’Eve Macarro la nouvelle tueuse de l’organisation Ruska Roma. .
Avenue de la Gare
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
English : Cinéma Laruns John Wick Ballerina
German : Cinéma Laruns John Wick Ballerina
Italiano :
Espanol : Cinéma Laruns John Wick Ballerina
L’événement Cinéma Laruns John Wick Ballerina Laruns a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées