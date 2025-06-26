Cinéma Laruns John Wick Ballerina Laruns 26 juin 2025 20:30

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma Laruns John Wick Ballerina  Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-26 20:30:00
fin : 2025-06-26

Date(s) :
2025-06-26

2h 05min | Action, Thriller
De Len Wiseman | Par Shay Hatten
Avec Ana de Armas, Ian McShane, Anjelica Huston

Se déroulant pendant John Wick Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d’Eve Macarro la nouvelle tueuse de l’organisation Ruska Roma.   .

Avenue de la Gare
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns John Wick Ballerina

German : Cinéma Laruns John Wick Ballerina

Italiano :

Espanol : Cinéma Laruns John Wick Ballerina

L’événement Cinéma Laruns John Wick Ballerina Laruns a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées