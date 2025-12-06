Cinéma Laruns La bonne étoile Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns La bonne étoile

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

1h 40min | Comédie dramatique

De Pascal Elbé | Par Pascal Elbé

Avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy

à partir de 10 ans

France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un… .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

