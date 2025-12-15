Cinéma Laruns La Condition Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns La Condition

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

1h 43min | Comédie dramatique, Historique

De Jérôme Bonnell | Par Jérôme Bonnell

Avec Swann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .

