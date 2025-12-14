Cinéma Laruns La fabrique des monstres Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns La fabrique des monstres

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

1h 32min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Steve Hudson, Toby Genkel | Par Steve Hudson

Avec Asa Butterfield, Martin Spinhayer, Joel Fry

Dans le vieux château de Grottegroin, un savant fou fabrique, rafistole et invente sans cesse des monstres farfelus. P’tit Cousu, sa toute première création oubliée avec le temps, sert de guide aux nouveaux monstres. Jusqu’au jour où un cirque débarque en ville… À la recherche d’une nouvelle attraction, son propriétaire Fulbert Montremonstre tente par tous les moyens d’accéder à cette fabrique de monstres. P’tit Cousu pourrait bien être la star de son futur spectacle… .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English :

L’événement Cinéma Laruns La fabrique des monstres Laruns a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées