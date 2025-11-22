Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Laruns La femme la plus riche du monde Cinéma Louis Jouvet Laruns samedi 22 novembre 2025.

Cinéma Laruns La femme la plus riche du monde

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

2h 03min | Comédie dramatique
De Thierry Klifa | Par Thierry Klifa, Cédric Anger
Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.   .

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

