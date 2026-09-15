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Cinéma Laruns : LA FRAPPE Rue de la Gare Laruns

jeudi 17 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns : LA FRAPPE Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Cinéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base - plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns : LA FRAPPE

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

1h 46min | Drame
De Julien Gaspar-Oliveri | Par Julien Gaspar-Oliveri, Claudia Bottino
Avec Diego Murgia, Bastien Bouillon, Romane Fringeli

Enzo, 19 ans et sa soeur Carla, 20 ans, sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs années. Quand leur père, Anthony est libéré de prison, Enzo voit la promesse fragile d’une famille à reconstruire contrairement à Carla pour qui l’idée reste inconcevable. Rattrapé par son passé, Enzo doit se confronter à une vérité qu’il a trop longtemps gardée pour lui.   .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : LA FRAPPE

L’événement Cinéma Laruns : LA FRAPPE Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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