Cinéma Laruns : La frappe Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : La frappe

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

1h 46min | Drame

De Julien Gaspar-Oliveri | Par Julien Gaspar-Oliveri, Claudia Bottino

Avec Diego Murgia, Bastien Bouillon, Romane Fringeli

Enzo, 19 ans et sa soeur Carla, 20 ans, sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs années. Quand leur père, Anthony est libéré de prison, Enzo voit la promesse fragile d’une famille à reconstruire contrairement à Carla pour qui l’idée reste inconcevable. Rattrapé par son passé, Enzo doit se confronter à une vérité qu’il a trop longtemps gardée pour lui. .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : La frappe

L’événement Cinéma Laruns : La frappe Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées