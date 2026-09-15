Cinéma Laruns : La frappe Rue de la Gare Laruns
jeudi 17 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : La frappe
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
1h 46min | Drame
De Julien Gaspar-Oliveri | Par Julien Gaspar-Oliveri, Claudia Bottino
Avec Diego Murgia, Bastien Bouillon, Romane Fringeli
Enzo, 19 ans et sa soeur Carla, 20 ans, sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs années. Quand leur père, Anthony est libéré de prison, Enzo voit la promesse fragile d’une famille à reconstruire contrairement à Carla pour qui l’idée reste inconcevable. Rattrapé par son passé, Enzo doit se confronter à une vérité qu’il a trop longtemps gardée pour lui. .
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : La frappe
L’événement Cinéma Laruns : La frappe Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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