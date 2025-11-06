Cinéma Laruns La Petite Dernière Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns La Petite Dernière

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

1h 53min | Drame

De Hafsia Herzi | Par Hafsia Herzi

Avec Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed

Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ? .

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

