Cinéma Laruns La Petite Dernière Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
1h 53min | Drame
De Hafsia Herzi | Par Hafsia Herzi
Avec Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed
Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ? .
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
