Cinéma Laruns La petite fanfare de Noël Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns La petite fanfare de Noël Rue de la Gare Laruns mercredi 10 décembre 2025.
Cinéma Laruns La petite fanfare de Noël
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
0h 40min | Animation, Famille
De Meike Fehre, Sabine Dully
à partir de 3 ans
Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
English : Cinéma Laruns La petite fanfare de Noël
German : Cinéma Laruns La petite fanfare de Noël
Italiano :
Espanol : Cinéma Laruns La petite fanfare de Noël
L’événement Cinéma Laruns La petite fanfare de Noël Laruns a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées