Cinéma Laruns La princesse et le rossignol Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

0h 45min | Animation, Famille

à partir de 3 ans

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

