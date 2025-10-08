Cinéma Laruns La tour de glace Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

1h 58min | Drame, Fantastique

De Lucile Hadzihalilovic | Par Lucile Hadzihalilovic, Geoff Cox

Avec Marion Cotillard, Clara Pacini, August Diehl

Années 1970. Jeanne fugue de son foyer de haute montagne pour rejoindre la ville. Dans le studio où elle s’est réfugiée, la jeune fille tombe sous le charme de Cristina, l’énigmatique star du film La Reine des Neiges, son conte fétiche. Une troublante relation s’installe entre l’actrice et la jeune fille. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

