Cinéma Laruns : La vie d’une femme Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : La vie d’une femme

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

H 38min | Comédie dramatique

De Charline Bourgeois-Tacquet | Par Charline Bourgeois-Tacquet

Gabrielle se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée — un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ? .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns : La vie d’une femme

L’événement Cinéma Laruns : La vie d’une femme Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées