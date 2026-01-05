Cinéma Laruns L’affaire Bojarski Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns L’affaire Bojarski

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

2h 08min | Drame

De Jean-Paul Salomé | Par Jean-Paul Salomé, Bastien Daret

Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns L’affaire Bojarski

L’événement Cinéma Laruns L’affaire Bojarski Laruns a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées