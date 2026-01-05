Cinéma Laruns L’âme idéale Laruns
Cinéma Laruns L’âme idéale Laruns mardi 6 janvier 2026.
Cinéma Laruns L’âme idéale
Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
H 38min | Comédie, Fantastique, Romance
De Alice Vial | Par Alice Vial, Jean-Toussaint Bernard
Avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas
Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait… .
Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Laruns L’âme idéale
L’événement Cinéma Laruns L’âme idéale Laruns a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées