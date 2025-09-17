Cinéma Laruns Le roi soleil Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Le roi soleil Rue de la Gare Laruns mercredi 17 septembre 2025.

Cinéma Laruns Le roi soleil

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

1h 47min | Drame, Thriller

De Vincent Maël Cardona | Par Olivier Demangel, Vincent Maël Cardona

Avec Pio Marmaï, Lucie Zhang, Sofiane Zermani

Un homme est mort au Roi Soleil, un bar-pmu à Versailles. Il laisse un ticket de loto gagnant de plusieurs millions d’euros. En s’arrangeant un peu avec la réalité et leur conscience, les témoins du drame pourraient repartir avec l’argent… Et si la vérité n’était qu’un scénario bien ficelé ? .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns Le roi soleil

German : Cinéma Laruns Le roi soleil

Italiano :

Espanol : Cinéma Laruns Le roi soleil

L’événement Cinéma Laruns Le roi soleil Laruns a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées