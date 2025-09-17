Cinéma Laruns Le roi soleil Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Le roi soleil Rue de la Gare Laruns mercredi 17 septembre 2025.
Cinéma Laruns Le roi soleil
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
1h 47min | Drame, Thriller
De Vincent Maël Cardona | Par Olivier Demangel, Vincent Maël Cardona
Avec Pio Marmaï, Lucie Zhang, Sofiane Zermani
Un homme est mort au Roi Soleil, un bar-pmu à Versailles. Il laisse un ticket de loto gagnant de plusieurs millions d’euros. En s’arrangeant un peu avec la réalité et leur conscience, les témoins du drame pourraient repartir avec l’argent… Et si la vérité n’était qu’un scénario bien ficelé ? .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
English : Cinéma Laruns Le roi soleil
German : Cinéma Laruns Le roi soleil
Italiano :
Espanol : Cinéma Laruns Le roi soleil
L’événement Cinéma Laruns Le roi soleil Laruns a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées