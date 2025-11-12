Cinéma Laruns Le Secret des Mésanges Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns Le Secret des Mésanges

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

1h 17min | Animation, Aventure, Famille

De Antoine Lanciaux | Par Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon

Avec Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes ! .

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

