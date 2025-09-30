Cinéma Laruns Left Handed Girl Cinéma Louis Jouvet Laruns
Cinéma Laruns Left Handed Girl Cinéma Louis Jouvet Laruns mardi 30 septembre 2025.
Cinéma Laruns Left Handed Girl
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
1h 48min | Drame
De Shih-Ching Tsou | Par Shih-Ching Tsou, Sean Baker
Avec Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Une mère célibataire et ses deux filles arrivent à Taipei pour ouvrir une petite cantine au cœur d’un marché nocturne de la capitale taiwanaise. Chacune d’entre elles doit trouver un moyen de s’adapter à cette nouvelle vie et réussir à maintenir l’unité familiale. .
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
English : Cinéma Laruns Left Handed Girl
German : Cinéma Laruns Left Handed Girl
Italiano :
Espanol : Cinéma Laruns Left Handed Girl
L’événement Cinéma Laruns Left Handed Girl Laruns a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées