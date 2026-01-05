Cinéma Laruns L’engloutie Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns L’engloutie

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

1h 37min | Drame

De Louise Hémon | Par Louise Hémon, Anaïs Tellenne

Avec Galatea Bellugi, Matthieu Lucci, Samuel Kircher

1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle. Jusqu’au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard… .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns L’engloutie

L’événement Cinéma Laruns L’engloutie Laruns a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées