Cinéma Laruns L’engloutie Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
1h 37min | Drame
De Louise Hémon | Par Louise Hémon, Anaïs Tellenne
Avec Galatea Bellugi, Matthieu Lucci, Samuel Kircher
1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle. Jusqu’au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard… .
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
