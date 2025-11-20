Cinéma Laruns Les Braises Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns Les Braises

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

1h 42min | Drame

De Thomas Kruithof | Par Thomas Kruithof, Jean-Baptiste Delafon

Avec Virginie Efira, Arieh Worthalter, Mama Prassinos

Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l’espoir d’un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l’équilibre du couple vacille. .

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

