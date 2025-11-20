Cinéma Laruns Les Braises Cinéma Louis Jouvet Laruns
Cinéma Laruns Les Braises
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
1h 42min | Drame
De Thomas Kruithof | Par Thomas Kruithof, Jean-Baptiste Delafon
Avec Virginie Efira, Arieh Worthalter, Mama Prassinos
Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l’espoir d’un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l’équilibre du couple vacille. .
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
