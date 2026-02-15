Cinéma Laruns Les enfants de la résistance Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Les enfants de la résistance

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

1h 41min | Aventure, Drame, Famille, Historique

De Christophe Barratier | Par Christophe Barratier, Stéphane Keller

Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

à partir de 8 ans

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

