Cinéma Laruns : LES HÉROS DU LOUVRE Rue de la Gare Laruns
mercredi 16 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : LES HÉROS DU LOUVRE
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
1h 45min | Drame, Historique
De Élie Chouraqui | Par Élie Chouraqui
Avec Kad Merad, Marie Gillain, Julia de Nunez
Paris 1939. Amoureux des arts, Babi Maklouf Benhamou exerce le plus beau métier du monde : il est gardien de nuit au musée du Louvre. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Jacques Jaujard, le conservateur du musée, organise le sauvetage secret des œuvres d’art afin qu’elles ne tombent pas aux mains des nazis. Il confie alors à Babi l’un des camions chargés de transporter les chefs-d’œuvre hors de Paris. Babi accepte, à une condition : que toute sa famille l’accompagne… C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, qui va lier à jamais le destin des trésors du Louvre à celui de la famille de Babi Maklouf… .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns : LES HÉROS DU LOUVRE
L’événement Cinéma Laruns : LES HÉROS DU LOUVRE Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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