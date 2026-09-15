Cinéma Laruns : Les héros du Louvres Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : Les héros du Louvres

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

1h 45min | Drame, Historique

De Élie Chouraqui | Par Élie Chouraqui

Avec Kad Merad, Marie Gillain, Julia de Nunez

Paris 1939. Amoureux des arts, Babi Maklouf Benhamou exerce le plus beau métier du monde : il est gardien de nuit au musée du Louvre. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Jacques Jaujard, le conservateur du musée, organise le sauvetage secret des œuvres d’art afin qu’elles ne tombent pas aux mains des nazis. Il confie alors à Babi l’un des camions chargés de transporter les chefs-d’œuvre hors de Paris. Babi accepte, à une condition : que toute sa famille l’accompagne… C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, qui va lier à jamais le destin des trésors du Louvre à celui de la famille de Babi Maklouf… .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Les héros du Louvres

L’événement Cinéma Laruns : Les héros du Louvres Laruns a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées