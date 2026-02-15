Cinéma Laruns Les toutes petites créatures Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Les toutes petites créatures

Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

0h 38min | Animation, Famille

De Lucy Izzard | Par Lucy Izzard

Titre original The Very Small Creatures

à partir de 3 ans

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

