Cinéma Laruns l'Etranger Cinéma Louis Jouvet Laruns jeudi 13 novembre 2025.
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
2025-11-13
2025-11-13
2h 00min | Drame
De François Ozon | Par François Ozon
Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…
Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus. .
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
