Cinéma Laruns L’Inconnu de la Grande Arche Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns L'Inconnu de la Grande Arche
Cinéma Louis Jouvet, Avenue de la Gare, Laruns, Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date et horaire :
18 novembre 2025
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
1h 46min | Drame
De Stéphane Demoustier | Par Stéphane Demoustier
Avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan
1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe ! A la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. .
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
