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Cinéma Laruns L’inconnue Rue de la Gare Laruns

mercredi 9 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns L’inconnue Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
CInéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns L’inconnue

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

2h 20min | Drame, Thriller
De Arthur Harari | Par Arthur Harari, Lucas Harari
Avec Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville

Interdit 12 ans

À bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit… Quelques heures plus tard, David se réveille il est dans le corps de l’inconnue.   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns L’inconnue

L’événement Cinéma Laruns L’inconnue Laruns a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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