Cinéma Laruns L’inconnue Rue de la Gare Laruns
mercredi 9 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns L’inconnue
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
2h 20min | Drame, Thriller
De Arthur Harari | Par Arthur Harari, Lucas Harari
Avec Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville
Interdit 12 ans
À bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit… Quelques heures plus tard, David se réveille il est dans le corps de l’inconnue. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns L’inconnue
L’événement Cinéma Laruns L’inconnue Laruns a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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