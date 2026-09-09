Cinéma Laruns L’inconnue Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns L’inconnue

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 17:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

2h 20min | Drame, Thriller

De Arthur Harari | Par Arthur Harari, Lucas Harari

Avec Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville

Interdit 12 ans

À bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit… Quelques heures plus tard, David se réveille il est dans le corps de l’inconnue. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns L’inconnue

L’événement Cinéma Laruns L’inconnue Laruns a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées