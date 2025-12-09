Cinéma Laruns L’incroyable femme des neiges Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns L’incroyable femme des neiges

1h 42min | Comédie dramatique

De Sébastien Betbeder | Par Sébastien Betbeder

Avec Blanche Gardin, Philippe Katerine, Bastien Bouillon

Coline Morel, intrépide exploratrice du Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des années passées à traquer ce yéti auquel elle est la seule à croire, elle se fait licencier et son compagnon la quitte. En pleine débâcle, Coline n’a d’autre choix que de rentrer dans son village natal. Elle y retrouve ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de jeunesse.

Des montagnes du Jura jusqu’à l’immensité des terres immuables du Groenland, une nouvelle aventure commence alors pour l’incroyable femme des neiges . .

Rue de la Gare CInéma Louis Louvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

