Cinéma Laruns L’interet d’Adam Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Louis Jouvet AVENUE de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
2025-10-07
1h 18min | Drame
De Laura Wandel | Par Laura Wandel
Avec Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart
Face à la détresse d’une jeune mère et son fils, une infirmière décide de tout mettre en œuvre pour les aider, quitte à défier sa hiérarchie. .
Cinéma Louis Jouvet AVENUE de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
