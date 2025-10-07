Cinéma Laruns L’interet d’Adam Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns L'interet d'Adam

Cinéma Laruns L’interet d’Adam Cinéma Louis Jouvet Laruns mardi 7 octobre 2025.

Cinéma Laruns L’interet d’Adam

Cinéma Louis Jouvet AVENUE de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07

Date(s) :
2025-10-07

1h 18min | Drame
De Laura Wandel | Par Laura Wandel
Avec Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart

Face à la détresse d’une jeune mère et son fils, une infirmière décide de tout mettre en œuvre pour les aider, quitte à défier sa hiérarchie.   .

Cinéma Louis Jouvet AVENUE de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns L’interet d’Adam

German : Cinéma Laruns L’interet d’Adam

Italiano :

Espanol : Cinéma Laruns L’interet d’Adam

L’événement Cinéma Laruns L’interet d’Adam Laruns a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées