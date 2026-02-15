Cinéma Laruns LOL 2.0

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

1h 45min | Comédie

De Lisa Azuelos | Par Lisa Azuelos, Frédéric Da

Avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz

Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Entre chocs générationnels, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux… Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir. .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma Laruns LOL 2.0 Laruns a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées