Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs Rue de la Gare Laruns
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
1h 22min | Animation, Drame, Historique
De Célia Catunda | Par Rita Catunda
Avec Justine Hostekint, Laurent Pasquier, Angélique Heller
Titre original Meu Avô é um Nihonjin
Sao Paulo, années 1980… Noboru doit préparer pour l’école un exposé sur ses origines japonaises qu’il a toujours cherché à gommer. Il doit alors se tourner vers son grand-père grincheux, Hideo, pour apprendre à connaître en profondeur sa famille et l’histoire de l’arrivée de ce dernier au Brésil en 1920, quand il était encore un jeune homme. Ayant toujours voulu éviter d’évoquer son passé et son déracinement, poussé par son épouse, adorable grand-mère, Hideo accepte à contre-cœur de raconter à Noboru son histoire et son installation en Amérique du Sud. Au fur et à mesure que ce dernier plonge dans le récit de l’exil de ses ancêtres, le jeune écolier se plaira à s’approprier cette culture de l’autre bout du monde .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs
L’événement Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition La Chapelle de Gabas vue par les artistes peintres et photographes anciens et contemporains Médiathèque de Laruns Laruns 15 septembre 2026
- Cinéma Laruns : LA FRAPPE Rue de la Gare Laruns 17 septembre 2026
- Cinéma Laruns : La frappe Rue de la Gare Laruns 17 septembre 2026
- Bérengère Krief Sexe Rue Ayguebère Laruns 17 septembre 2026
- Festival Écrire la nature #5 Rue du Général de Gaulle Laruns 18 septembre 2026