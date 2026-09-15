Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 17:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

1h 22min | Animation, Drame, Historique

De Célia Catunda | Par Rita Catunda

Avec Justine Hostekint, Laurent Pasquier, Angélique Heller

Titre original Meu Avô é um Nihonjin

Sao Paulo, années 1980… Noboru doit préparer pour l’école un exposé sur ses origines japonaises qu’il a toujours cherché à gommer. Il doit alors se tourner vers son grand-père grincheux, Hideo, pour apprendre à connaître en profondeur sa famille et l’histoire de l’arrivée de ce dernier au Brésil en 1920, quand il était encore un jeune homme. Ayant toujours voulu éviter d’évoquer son passé et son déracinement, poussé par son épouse, adorable grand-mère, Hideo accepte à contre-cœur de raconter à Noboru son histoire et son installation en Amérique du Sud. Au fur et à mesure que ce dernier plonge dans le récit de l’exil de ses ancêtres, le jeune écolier se plaira à s’approprier cette culture de l’autre bout du monde .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs

L’événement Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées