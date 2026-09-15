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Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs Rue de la Gare Laruns

mercredi 23 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
CInéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base - plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 17:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

1h 22min | Animation, Drame, Historique
De Célia Catunda | Par Rita Catunda
Avec Justine Hostekint, Laurent Pasquier, Angélique Heller
Titre original Meu Avô é um Nihonjin

Sao Paulo, années 1980… Noboru doit préparer pour l’école un exposé sur ses origines japonaises qu’il a toujours cherché à gommer. Il doit alors se tourner vers son grand-père grincheux, Hideo, pour apprendre à connaître en profondeur sa famille et l’histoire de l’arrivée de ce dernier au Brésil en 1920, quand il était encore un jeune homme. Ayant toujours voulu éviter d’évoquer son passé et son déracinement, poussé par son épouse, adorable grand-mère, Hideo accepte à contre-cœur de raconter à Noboru son histoire et son installation en Amérique du Sud. Au fur et à mesure que ce dernier plonge dans le récit de l’exil de ses ancêtres, le jeune écolier se plaira à s’approprier cette culture de l’autre bout du monde   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs

L’événement Cinéma Laruns : Ma Famille de samouraïs Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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