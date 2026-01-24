Cinéma Laruns MA FRÈRE Rue de la Gare Laruns
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-29
2026-01-29
1h 52min | Comédie
De Lise Akoka, Romane Gueret | Par Lise Akoka, Romane Gueret
Avec Fanta Kebe, Shirel Nataf, Amel Bent
Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
