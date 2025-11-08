Cinéma Laruns Marcel et Monsieur Pagnol Cinéma Louis Jouvet Laruns

Cinéma Laruns Marcel et Monsieur Pagnol

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

1h 30min | Animation, Biopic

De Sylvain Chomet | Par Sylvain Chomet

Avec Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia

A l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours… En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire. .

Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

