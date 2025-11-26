Cinéma Laruns Marche ou crève Cinéma Louis Jouvet Laruns
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
1h 48min | Epouvante-horreur, Science Fiction, Thriller
De Francis Lawrence | Par J.T. Mollner
Avec Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing
Interdit 16 ans
Le jeune Garraty va concourir pour La Longue Marche , une compétition qui compte cent participants. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n’est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi…
Une adaptation du roman de Stephen King, Marche ou Crève. .
Cinéma Louis Jouvet Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 39
