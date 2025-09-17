Cinéma Laruns Mary Anning Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Mary Anning Rue de la Gare Laruns mercredi 17 septembre 2025.
Cinéma Laruns Mary Anning
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
1h 12min | Animation, Aventure, Historique
De Marcel Barelli | Par Marcel Barelli, Pierre-Luc Granjon
Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi : sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses… .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
English : Cinéma Laruns Mary Anning
German : Cinéma Laruns Mary Anning
Italiano :
Espanol : Cinéma Laruns Mary Anning
L’événement Cinéma Laruns Mary Anning Laruns a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées