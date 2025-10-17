Cinéma Laruns MOI QUI T’AIMAIS Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns MOI QUI T’AIMAIS Rue de la Gare Laruns vendredi 17 octobre 2025.

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

1h 58min | Biopic

De Diane Kurys | Par Diane Kurys

Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

