Cinéma Laruns NINO 2025 Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
17 septembre 2025 en salle | 1h 36min | Drame
De Pauline Loquès | Par Pauline Loquès
Avec Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels
Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
