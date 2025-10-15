Cinéma Laruns NINO 2025 Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns NINO 2025

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : mercredi 15 octobre 2025

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

17 septembre 2025 en salle | 1h 36min | Drame

De Pauline Loquès | Par Pauline Loquès

Avec Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels

Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

